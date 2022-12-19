Ağrı'da 14 bin veli "Aile Okulu Projesi" kapsamında okullu oldu

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AĞRI (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile Ağrı'da 14 bin veli, okul sıralarında öğrenci gibi eğitim aldı.

Kentte projenin uygulandığı okullardaki eğitime katılan velilere, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve ilk yardım gibi konularda eğitim veriliyor.

Vali Osman Varol ve İl Milli Eğitim Müdürü Hastan Kökrek, proje kapsamında yer alan okullardan İbrahim Çeçen İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Varol, sınıflarda eğitim gören velilerle bir araya gelerek proje hakkında bilgilendirmelerde bulunduktan sonra gazetecilere, projenin özellikle dünyadaki yeni teknolojik ve sosyal gelişmeler ışığında çocuklar ile ailelere yönelik birtakım riskleri bertaraf etmek amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Çocuklarda başarı ve gelecek stresiyle baş edebilme noktasında sıkıntıların olduğunu belirten Varol, şunları kaydetti:

"İnanılmaz derecede yaygınlaşan teknoloji ve iletişim teknolojisi konularında yanlış kullanımların önüne geçebilmeleri, bunlarla mücadele edebilmeleri için ailelerin de karşı karşıya kaldıkları sorunları aktarabilecekleri ve bununla ilgili doğru tavsiyeler alabilecekleri bir mekanizma oluşturmak için geliştirilmiş projedir. Ben bunun çok faydalı olacağına inanıyorum ve bundan sonrada eğitim mekanizmamızın önemli bir parçası haline geleceğini düşünüyorum. Hedefimiz, bu kapsamda tüm velilere ulaşmak ve onlara en azından temel standart olarak bu konuda aktarmak, istediklerimizle buluşturmak."



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