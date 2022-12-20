Ağrı'da bir tırda 91 kilo 606 gram uyuşturucu ele geçirildi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırın yedek yakıt deposunda 91 kilo 606 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, İran'dan gelerek Doğubayazıt ilçesine giren bir tır durduruldu.
Ekiplerce yapılan aramada tırın yedek yakıt deposunda 91 kilo 606 gram sıvı metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.