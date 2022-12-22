Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Turhan, Ağrı'da STK temsilcileriyle buluştu

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AĞRI (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, Ağrı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Dernek tarafından Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) toplantı salonunda "STK Temsilcileri Buluşması" programı düzenlendi.

Turhan, toplantı öncesi AA muhabirine, ülkede milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Ağrı ile birlikte 21 ilde çeşitli STK temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Turhan, "Sivil toplum kurulularımızla, Ağrı'da yaşayan gençlerimizin hem kendi iklimleri içerisinde yetişecekleri hususları değerlendiriyoruz hem de öbür taraftan akademik başarılarını, milli ve manevi değerler noktasındaki irtibatlarını konuşacağımız önemli bir çalışma ortaya koymuş olacağız." dedi.

Turhan, geçen hafta Türkiye genelinde 100 binden fazla gencin katıldığı Siyer-i Nebi yarışmalarının yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ağrı'da da binlerce gencimiz yarışmalara katıldı. Önümüzdeki günlerde de Mekke'nin Fethi programlarıyla Türkiye'de 600'den fazla noktada hem Mekke'nin fethini hem de fetih ruhunu detaylı çalışmalar olarak inşallah ortaya koymuş olacağız. Ülkemiz içerisinde 30 yaşın altındaki 45 milyon gencimizin her türlü gelişimine sivil toplum açısından katkı sağlayacak önemli çalışmaları ortaya koymuş olacağız."

Program, basına kapalı gerçekleştirildi.





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