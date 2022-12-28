Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AĞRI (AA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sayan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Alejandro Martinez'in "Geride kalan" fotoğrafına oy veren Sayan, çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesini seçti.

Fotoğrafların çok iyi olduğunu belirten Sayan, "Anadolu Ajansının bu konuda başarısı ve üstünlüğü tartışılmaz. Anadolu Ajansı bizim gururumuz. Gerçekten gurur duyuyoruz. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi ne kadar ciddi bir kurum olduğunu ve işini ne kadar güzel yaptığını hep beraber gördük. Başarılılarının devamını diliyoruz. Türkiye adına güzel şeyler yapıyorlar. İnşallah bizim seçtiğimiz fotoğraflar birinci olur." diye konuştu.





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