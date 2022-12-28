Ağrılı hayırsever iş insanı cami inşaatı için 1 milyon lira bağışladı

AĞRI (AA) - Ağrılı hayırsever iş insanı İhsan Karamızrak, kentte inşaatı devam eden Merkez Camisi için 1 milyon lira bağışta bulundu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, Karamızrak ile bir araya geldiği özel bir işletmede, gazetecilere, caminin depreme dayanıksız olduğunu ve bu nedenle geçen sene yıkıp yerine daha büyüğünü yaptıklarını söyledi.

Kente çok güzel bir eser kazandırdıklarını ve inşaatın devam ettiğini ifade eden Sayan, şöyle konuştu:

"Bu eseri kazandırmak için elbette ki maddi anlamda dostlara, hayırseverlere ve iş adamlarına ihtiyacımız vardı. Herkes bu anlamda üzerine düşeni yapmaya çalıştı, çalışıyor. Bugün mutlu bir günümüzdeyiz. Yanımda iş adamı İhsan Karamızrak ağabeyimiz var. Ağrı'nın eşraf ve sayılı ailelerindendir. Eşraf aileler bir ilin ve toplumun temelidirler. Onların yaşaması, ayakta durması hepimizin ayakta durması için önemli bir vesiledir. Ağabeyimiz bugün yine kendine yakışan bir harekette bulundu. Ağrı Merkez Cami'mize 1 milyon lira katkıda bulundu."

Sayan, caminin 2023'ün sonbaharına doğu hizmete açılacağını ve hayırseverlerden de yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

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