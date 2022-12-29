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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İshak Paşa Sarayı'nın çorak çevresi yeşile bürünüyor

AA

İshak Paşa Sarayı'nın çorak çevresi yeşile bürünüyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET MUTAF - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, çorak çevresine dikilen yaklaşık 41 bin fidanla yeşile bürünüyor.

"Medeniyetler Geçidi" olarak anılan ilçenin güneyinde 1900 rakımlı tepe üzerine kurulu olan Osmanlı eseri İshak Paşa Sarayı ve yakınındaki Ahmed-i Hani Türbesi, yılın her döneminde turist ağırlıyor.

Tarihi sarayın çorak çevresinin ağaçlandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çalışma yapıldı.

Sarayın güneyindeki dağlık alanda kurulan ve "Doğubayazıt-Hani Baba Ağaçlandırma Sahası" adı verilen 40 dekarlık bölgede yaklaşık 41 bin fidan toprakla buluşturuldu.

- Turistler doğayla iç içe güzel vakit geçirecek

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, ilçede 2019'da ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmalarının yapılması için Orman İşletme Şefliği kurulduğunu söyledi.

Ormanları geliştirmeyi, korumayı ve genişletmeyi amaçladıklarını ifade eden Ayatay, şöyle konuştu:

"Doğubayazıt'ın önemine binaen orada bulunan Hani Baba Türbesi ve İshak Paşa Sarayı'nın olduğu mevkide 2022'de, 40 hektarlık bir sahada, toprak muhafaza ve ağaçlandırma çalışması yaptık. Bu sahada 20 kilometre buror teras ve 1100 adet de çukur açarak buraya fidan dikimi sağladık. Bunun etrafını her türlü tehlikeden korumak için de 3 kilometre uzunluğunda tel ihata yaptık. Yaptığımız çalışmayla ilimizin toprak yapısını da göz önüne alarak daha çok ışık ve toprak isteği olmayan ağaç türlerini tercih ettik."

- "41 bin civarında fidan dikildi"

Her yıl bölgede dikilen fidanların bakım ve yenilemesini yapacaklarını anlatan Ayatay, "Ortalama 41 bin civarında fidan dikildi. Ayrıca 25 bin badem tohumu ekildi. Badem aynı zamanda meyve verdiği için de gelir getirici bir tür oluyor. İshak Paşa Sarayı'nın olduğu yer, tarihi, kültürel ve turizm açısından önemli bir mevkidir. Sarayı görmek için yurt içinden ve yurt dışından gelen insanlar var. Turistler de geldiği zaman burada güzel görüntüler görmek istiyor." diye konuştu.

Ağaçlandırmayla bölgeye gelecek misafirlerin daha güzel vakit geçireceğine işaret eden Ayatay, şunları kaydetti:

"İnsanlar oraya gelirken kötü ve adeta terkedilmiş bir görüntü görmek istemiyor. Artık ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değil, birçok fonksiyonu var. İnsanlarımız dinlenmek, gezmek, vakit geçirmek, kafasını dinlemek ve ekoturizm maksadıyla da ormanlara gidiyor. Dolayısıyla zamanla olacak ki bir taraftan tarihi turizm gerçekleştirirken, bir taraftan da doğa turizmini bir arada yapmış olacaklar."

Ayatay, ağaçlandırmayla yüzey ve toprak erozyonunu da önlemeyi amaçladıklarını belirtti.

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