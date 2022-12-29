Ağrılı çocuklar eğitim parkında trafiği uygulamalı öğrenecek

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AĞRI (AA) - Ağrı İl Özel İdaresinin çocukların trafik kurallarını doğru biçimde öğrenmesi amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı tamamlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Valilik koordinesinde, İl Özel İdaresince çocukların trafik bilgilerinin artırılması ve kuralları doğru biçimde öğrenmesi amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapıldığı belirtildi.

Trafik kurallarının öğretileceği parkın yaklaşık 1650 metrekarelik sürüş parkuruna sahip olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 bin metrekarelik alanı kapsayan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda kapalı eğitim alanı, uzay mekiği konseptli gözlem kulesi, akülü ve pedallı arabalar, büyük Ağrı Dağı ve küçük Ağrı Dağı tırmanma parkuru, bisiklet yolu, amfi, temsili tren ve tren yolu, durak, benzin istasyonu, ışıklı-ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçit, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurlar bulunuyor. Trafik kurallarının teorik ve uygulamalı olarak öğretileceği pist, aynı zamanda çocukların keyifli zaman geçirmelerini de sağlayacak."

Parkta, AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiyeye ait çok amaçlı konteyner derslikler ile açık tatbikat alanının da bulunduğu aktarıldı.

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