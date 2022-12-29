Ağrı Emniyet Müdürü Özen ile Jandarma Komutanı Erol, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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AĞRI (AA) - Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özen ve Erol, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Özen, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG’un ilk yolculuğu", çevre-yaşamda ise İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" fotoğrafına oy verdi.

Özen, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Türkiye'nin her bölgesinden çok güzel fotoğraflar vardı, seçerken zorlandım. Daha çok zahmet ve emeğe dayalı fotoğrafları ön planda tuttum. Bunun yanında teknolojik gelişmede TOGG'un fotoğrafını seçtim. Hepsi de çok başarılıydı. Fotoğraf albümüne katkı sağladığı için Anadolu Ajansına tekrar teşekkür ediyoruz." dedi.

Erol ise spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", haberde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", çevre-yaşamda da Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı" başlıklı fotoğrafını seçti.







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