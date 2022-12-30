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Coğrafi işaretle tescillenen "Ağrı Yaprak Döneri" tanıtıldı

AA

Ağrı'da, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen yaprak dönerin tanıtım toplantısı yapıldı.

Coğrafi işaretle tescillenen "Ağrı Yaprak Döneri" tanıtıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen yaprak dönerin tanıtım toplantısı yapıldı.

Et ve Süt Kurumu binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ağrı Valisi Osman Varol, kentin Türkiye'de hayvancılığın en iyi yapıldığı illerden olduğunu ve genel arazisinin yüzde 65'inin otlak ve meralardan oluştuğunu söyledi.

Kentte üretilen etin çok kaliteli olduğunu belirten Varol, şu ifadeleri kullandı:

"Döner, Anadolu'nun birçok yerinde üretilmekle beraber her yörenin kendine özgü bir üretim şekli var. Ağrı döneri, çok kıymetli ustaların yıllardır sürdürdüğü gelenekle üretiliyor. Bu dönerimiz, kesinlikle diğer bölgelerin dönerinin lezzetinden ve yapılışından çok farklı. Bunun bir coğrafi işarete sahip olması gerektiğini düşündük ve çalışmamız sonuçlandı, tescil belgemizi aldık."

Varol, tescil belgesinin önemli olduğuna işaret ederek, dönerin pazara ulaşması için önemli çalışmalarının olduğunu anlattı.

Vatandaşların dönerleri paketleyip başka illerde yaşayan yakınlarına gönderebildiğini anlatan Varol, şunları kaydetti:

"Bunun endüstriyel hale gelmesi için çalışmalarımız var. Et ve Süt Kurumumuz ciddi bir döner üretimi gerçekleştiriyor. Yakında bu makinaların sayısını artıracağız. Burada üretilen döner şu an sadece Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılıyor. Bunun önce kooperatif mağazalarına ardından da genel zincir mağazalara yayılması için çalışmamız olacak. İlk önemli adım coğrafi işaretti. Bunu gerçekleştirdikten sonra önümüzün açık olduğunu düşünüyorum."

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da yaprak dönerin tescillenmesinin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Lansman toplantısına, Et ve Süt Kurumu İl Müdürü Yılmaz Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu katıldı.

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