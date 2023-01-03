AİÇÜ Rektörü Karabulut ile Başsavcı Yalçınöz, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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AĞRI (AA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Karabulut ile Başsavcı Yalçınöz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" fotoğraflarını oylayan Karabulut, çevre-yaşamda ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" karesine oy kullandı.

Karabulut, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını belirterek, "Bu hassasiyetinden dolayı Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Çok güzel fotoğraflar seçilmiş. Özellikle hem duyguya hem çevreye hem de yaşama dair birçok güzel kareler yakalanmış. Geçtiğimiz yıldaki sıkıntılı olayları ve neşeleri çok güzel bir şekilde fotoğraflamışlar." dedi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ise sporda Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü", haberde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşamda ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafını tercih etti.

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