Ağrı'da karla kaplanan menderesler her mevsim farklı güzellikler yansıtıyor

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde zengin akarsu kaynaklarına sahip Sinek Yaylası'nda volkanik platolar üzerindeki karla kaplı menderesler, kışın da eşsiz güzellikler sunuyor.



Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla her yıl yaz aylarında göçer ailelerin binlerce hayvanının barındığı 2 bin 400 rakımlı Sinek Yaylası'nda bulunan menderesler, her mevsim eşsiz güzellikyeriyle çekim alanı oluyor.



Özellikle ilkbahar aylarında rengarenk çiçeklerle kaplanan mendereslerin olduğu alan, kışın da etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanıyor.

Vadilerin arasından 3 ayrı koldan gelerek düzlük alanda birleşen mendereslerde önceki yıllara göre bölgede yağışların azlığı nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşanıyor.

Bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle suyunun buzla kaplandığı ve çevresinde kar örtüsünün bulunduğu menderesler, Anadolu Ajansı ekibince dron ile görüntülendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, AA muhabirine, Sinek Yaylası'nın bulunduğu bölgenin volkanik arazi olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda yoğun kar yağışı nedeniyle mendereslere giden yolun ulaşıma kapalı olduğunu ancak bu yıl karın az olması nedeniyle herkesin gidip menderesleri görebileceğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Dağlık alanlardan kaynağını alan akarsular düz alana geldiklerinde akış hızının azalmasından dolayı büklümler yaparak akışlarına devam eder. Bunlara menderes vadi de diyoruz. Kış aylarında havaların soğuk olduğu bölgelerdeki mendereslerin yüzeyinde buzlanma meydana gelir ama taban kesiminde akarsular akışına devam etmektedir Sinek Yaylası çok eski dönemlerden beri hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı alandır. Menderesli vadileri bulunduğu bölgelerde özellikle yaz aylarında orada otlayan hayvanların su ihtiyacını da karşılıyor."

















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