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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziyaretçi rekoru kıran İshak Paşa Sarayı restore edilecek

AA

Ziyaretçi rekoru kıran İshak Paşa Sarayı restore edilecek

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve geçen yıl 295 bin 600 kişiyle "tüm zamanların en yüksek ziyaretçi" sayısına ulaşan İshak Paşa Sarayı, restore edilecek.

İlçenin güneyinde "kartal yuvası"nı andıran bir tepe üzerine kurulu bulunan tarihi saray, Osmanlı, Selçuklu, barok ve rokoko mimarisinden izler ve süslemeler taşıyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen saray, yerleşkesindeki cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarıyla yılın her dönemi ziyaretçi ağırlıyor.

Son yıllarda ülkenin farklı illerindeki tur acentelerinin bölgeye ilgi gösterilmesiyle tarihi saray, 2022 yılında 295 bin 600 kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Vali Osman Varol, sarayda incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere, tarihi yapının yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

- "Çok ses getirecek önemli bir çalışma"

Tarihi saraya olan ilginin kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Büyük bir mutlulukla söylemek istiyorum ki geçen yıl 295 bin 600 ziyaretçi sayısıyla İshak Paşa Sarayı'nda tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırılmış oldu. İshak Paşa Sarayı'mız malumunuz Anadolu coğrafyasındaki en önemli sivil mimari eserlerinden bir tanesidir. Hatta Osmanlı dönemi için belki de imparatorluk ve padişah saraylarından sonra en önemli mimari eser diyebiliriz. Valiliğimiz ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi arasındaki işbirliğiyle İshak Paşa Sarayı'nın orijinal haline döndürülerek tamamen restorasyonunun yapılmasıyla ilgili bir proje çalışmamız var. Bu gerçekten çok ses getirecek önemli bir çalışma. İstanbul Teknik Üniversitesi ekipleriyle bir toplantımızı gerçekleştirdik. Ekipten birkaç hocamız da sarayda birtakım incelemelerde bulunuyor."

Çalışmanın çok önemli olduğuna işaret eden Varol, şunları kaydetti:

"Öncelikle halihazırlarını çıkarıp daha sonrasında geçmişte yapılan çalışmalardan istifade ederek İshak Paşa Sarayı'nı o gravürlerde gördüğümüz iki katlı orijinal haline tamamen döndürmek, muhafaza için yapılmış bu plastik veya cam yapıları tamamen kaldırmak ve sarayın tamamen yapıldığı en güzel haline dönmesiyle ilgili bir çalışmamız var. Bu uzun soluklu ve aynı zamanda çok detaylı bir çalışma. Bu önemli çalışmayı yapmak için Türkiye'de bu konuda çok ciddi bir birikime sahip İstanbul Teknik Üniversitesi ve onun Mimarlık Fakültesi'ni tercih ettik. Öncelikle restorasyon çalışmalarıyla ilgili projeyi ortaya koyup sonrasında da bir finans kaynağı yaratarak belki sponsor desteğiyle sarayımızı inşallah tamamen ayağa kaldırmayı arzu ediyoruz."

Kocaeli'den gelen ziyaretçilerden Saadet Demiröz ise tarihi yerleri görmeyi çok sevdiğini ve İshak Paşa Sarayı'nı gezerken geçmişe yolculuk yaptığını anlattı.

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