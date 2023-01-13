Ağrı'da köy çocuklarının kışlık kıyafetleri Mehmetçik'ten

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AĞRI (AA) - Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesine bağlı köylerdeki çocuklara kışlık kıyafet hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, ilçedeki köy çocuklarına kışlık kıyafet yardımı için çalışma yapıldı.

İlçedeki jandarma personelinin de destek verdiği projede, Mehmetçik 6 köy ile ilçe merkezinde bulunan 2 okuldaki 225 öğrenciyi kışlık kıyafetlerle sevindirdi.

Öğrenciler de kendilerine hediye veren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

























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