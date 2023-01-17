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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da kadınlar köy yaşam merkezleri sayesinde okuma yazma öğreniyor

AA

Ağrı'da kadınlar köy yaşam merkezleri sayesinde okuma yazma öğreniyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da kadınlar, köy yaşam merkezleri sayesinde okuma yazma öğreniyor, farklı alanlardaki kurslarla sosyalleşiyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılmayan köy okulu binalarının işlevsel hale getirilmesi amacıyla başlatılan Köy Yaşam Merkezi Projesi kapsamında, Ağrı'da eski okul binaları tadilattan geçirildi.

İl merkezi ve ilçelere bağlı köylerde oluşturulan 30 köy yaşam merkezinde açılan kurslar sayesinde kadınlar hem okuma yazma öğreniyor hem de dikiş nakış, dokuma gibi kurslarla el sanatlarında kendilerini geliştiriyor.

Merkezlerde sosyalleşen kadınların çocukları da okul öncesi eğitimlerle gelişim gösteriyor. Kurslardan faydalanan 341 kadının büyük çoğunluğu merkez sayesinde okuma yazma öğreniyor.

- "Hangi alanda eğitime ihtiyaç duyuluyorsa o kursları açıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eleşkirt ilçesine bağlı Yücekapı beldesindeki yaşam merkezinde AA muhabirine, köy yaşam merkezlerinde açtıkları kursların yoğun talep gördüğünü söyledi.

Talebe göre başka kurslar da açmayı düşündüklerini ifade eden Kökrek, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın himayelerinde yürütülen köy yaşam merkezleri projesini Ağrı genelinde 30 bölgede hayata geçirdik. Özellikle kadınlar ve çocuklarımız ihtiyaç duydukları tüm alanlarda eğitimlerini bu merkezlerde almaktadır. Köy yaşam merkezleri adeta köylerimizin kalbi konumundadır. Yaşam merkezlerinde kütüphanelerimiz, ana sınıflarımız, halı kursumuz, laboratuvarlarımız gibi üretim tesislerimiz mevcuttur. İnşallah bu alanları daha çok geliştireceğiz. Vatandaşlarımız hangi alanda eğitime ihtiyaç duyuyorsa o kursları açıyoruz. Kurslara katılan vatandaşlarımız hem kişisel gelişimlerini sağlıyor hem üretime destek veriyor hem de ekonomik olarak buradan faydalanmış oluyor."

Kadınlardan Hüsna Etyemez ise hem eğitim aldıklarını hem de arkadaşlarıyla bir arada olduklarını ifade ederek, "Hocalarımız dikiş nakışla ilgili bize her şeyi öğretiyor. Dikiş yapıyoruz. Havluları işliyoruz. İpliklerle oyuncak bebek yapıyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Yerimiz sıcak." diye konuştu.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyünde yaşayan Songül Çanayaz da köylerindeki yaşam merkezinde açılan kurs sayesinde okuma yazma öğrenmeye başladığını kaydetti.

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