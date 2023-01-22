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Metrelerce karla özdeşleşen Ovacık ve Ağrı'daki kayak merkezleri sezonu açamadı

AA

Metrelerce karla özdeşleşen Ovacık ve Ağrı'daki kayak merkezleri sezonu açamadı

TUNCELİ / AĞRI (AA) - SİDAR CAN EREN / ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde çetin kış şartlarının yaşandığı ve metrelerce karla özdeşleşen yerleşim yerlerinden Ağrı ve Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kuraklık nedeniyle kayak merkezleri sezonu açamadı.

Önceki yıllarda aralık ve ocak aylarında metrelerce kar örtüsüyle kaplanan Ağrı ve Tunceli'de, bu kış mevsimi kurak geçiyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kayak merkezilerini de olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının kayak yapmaya uygun olmadığı Ovacık Kayak Merkezi ile hiç kar bulunmayan Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi'nin pistleri boş kaldı.

- "Sezonun başlaması için 70-80 santimetre kar yağmasına ihtiyaç var"

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, AA muhabirine, kentteki Ovacık Kayak Merkezi'nin turizm açısından önemli olduğunu söyledi.

Her yıl merkeze çevre il ve ilçelerden ziyaretçi geldiğini belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"Kayak merkezimizde kış mevsimi öncesi gerekli tamirat ve tadilatlarımızı yaptık ama bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle sezonu başlatamıyoruz. Sezonun başlaması için en az 70-80 santimetre kalınlığında kar yağmasına ihtiyaç var. Geçen sene bu zamanlar kayak merkezinde kar kalınlığı 2 metreydi. Bu yıl ilimizde kar yağışının olmaması tesislerimizi ciddi şekilde etkiledi. Şu an tesislerimiz boş denecek kadar az misafire hizmet veriyor."

Ekinci, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından kentte ciddi yatırımlar yapıldığını vurguladı.

Ülke genelinde havanın kurak geçmesi ve yağışların olmamasına üzüldüğünü dile getiren Ekinci, "Önümüzdeki hafta kar yağışı bekleniyor. Şu an Ovacık Kayak Merkezi'nde 10-15 santimetreye yakın kar var. Ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta itibarıyla kayak sezonunu açacağız." ifadelerini kullandı.

- "Sıcaklar arttığı için kar da yağmıyor"

Küpkıran Kayak Merkezi İşletmecisi Ali Yılmaz da geçen yıl kar yağışının fazla olması nedeniyle sezonu daha erken açtıklarını hatırlattı.

Kayak merkezini bu yıl 4 milyonluk yatırımla sezona hazırladıklarını ifade eden Yılmaz, "Kayak yapmak için diğer illerden arayan misafirler oluyor. Geçen sene bu zamanlar yaklaşık 60 santimetre kar vardı. Yüzlerce insan burada gündüzleri ve geceleri kayak yapıyordu. Bu sene gelen giden hiç kimse yok ve kar da yok. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Sıcaklar arttığı için kar da yağmıyor." diye konuştu.

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