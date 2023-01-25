Iğdır'daki trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

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AĞRI (AA) - Iğdır'daki trafik kazasında şehit olan 2 askerin naaşı, Ağrı'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehit Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan ile İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ahmedi Hani Havalimanına getirildi.

Burada düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Dua edilmesi sonrası Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Arslan'ın naaşı memleketi Yozgat'a, Ay'ın da Hatay'a uğurlandı.

Törene, Ağrı Valisi Osman Varol, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Belediye Başkan Vekili Ayten Karakoç, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş, il protokolü ve askerler katıldı.

Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarının yanındaki yolda dün arama tarama faaliyeti yapan askeri aracın, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.





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