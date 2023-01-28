AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi'den beşiz kardeşlere ziyaret

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AĞRI (AA) - AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, ilk defa karne sevinci yaşayan beşiz kız kardeşlerle bir araya geldi.

Milletvekili Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve beraberindekilerle Fırat Mahallesi'nde yaşayan beşiz kız kardeşlerin evini ziyaret etti.

Çelebi, birinci sınıfta eğitim gören ve bu yıl ilk defa karne sevinci yaşayan çocuklarla sohbet etti, hediye verdi.



Milletvekili Çelebi, AA muhabirine, çocukların çok sağlıklı olduğunu ve onlarla gurur duyduklarını söyledi.

Çocuklarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Çelebi, "Çocuklarımız çok çalışkanlar ve okullarını çok seviyorlar. Biz de ilk defa karne alan çocuklarımızı ziyarete geldik. Onlarla gurur duyuyoruz. Eğitimleri de çok iyi gidiyor. İnşallah ortaokul ve yüksek öğrenimlerini de burada tamamlarlar." diye konuştu.

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