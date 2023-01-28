AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

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AĞRI (AA) - AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, bu yıl yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Özyolcu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin kuruluşundan bu yana millete hizmet noktasında milat yaşattığını, hedef çıtalarını en üst düzeye çıkardığını ve yeni ufuklar çizdiğini belirtti.

Türkiye'nin sağlık, eğitim, ulaşım, turizm, teknoloji ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda dünya standartlarının önüne geçtiğini ifade eden Özyolcu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizle kol kola yürüdüğü bu davada kurucu il başkanlığı ve milletvekilliği görevlerini onur duyarak yaptım. Bu kutlu yürüyüşte yine Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 24 Şubat 2021 tarihinde yeniden AK Parti Ağrı İl Başkanlığı görevine getirildim. Görev sürecimiz boyunca ‘Ağrı için yarın değil hemen şimdi' anlayışını benimseyerek, üç kademe il-ilçe tüm teşkilatlarımızla üst düzey bir uyum içerisinde çalıştık. Bu uyum ile başarılı çalışmalara imza attık. Türkiye Yüzyılı’nın ilk adımı olan 2023 seçimleri için 24 Şubat 2021 tarihinden bugüne büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum Ağrı İl Başkanlığı görevimden genel merkezimizin takdiri ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile milletvekili aday adayı olmak üzere istifa ediyorum."









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