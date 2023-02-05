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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'nın Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

AA

Ağrı'nın Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan yoğun karın ardından sezonu açan Küpkıran Kayak Merkezi'nde çocuklar ve aileleri kayak yapmaya başladı.

Kent merkezine yakın bölgede 700 metre uzunluğunda 3 pisti bulunan merkezde kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaştı.

Yarıyıl tatilinde sezonu açan merkezde kayakseverler ile çocuklarıyla gelen aileler yoğunluk oluşturdu.

Ailelerin kayak ve snowboard yaptığı merkezde çocuklar da kızaklarla kayarak tatilin keyfini çıkardı.

Kayak merkezi işletmecisi Ali Yılmaz, AA muhabirine, bu sene karın çok geç yağdığını ve bu yüzden sezonun geç açıldığını söyledi.

Yoğunluğun çok fazla olduğunu belirten Yılmaz, "3 gün önce tesisimizi açtık. Yoğun bir kar yağışı var. İnşallah öyle de devam eder. Şu an ciddi bir yoğunluk var. Kızak ve kayak malzemelerini yetiştiremiyoruz. Türkiye'deki bütün kayak merkezleri böyle ve insanlar kayak yapmayı özledi." dedi.

Küpkıran'da gece ve gündüz kayak yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Hocalarımız eğitim veriyor. 130 metre genişliğe 700 metre uzunluğa sahip 3 pistimiz var. Yazın suni karlama sistemini de kurduktan sonra 130 günlük bir kayak sezonu geçirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Miraç Arma ise yarıyıl tatilinde kitap okuduğunu, bugün de kayak yapmaya geldiğini söyledi.

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