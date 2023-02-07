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Ağrı'da şehit cumhuriyet savcısı için mevlit okutuldu

AA

Ağrı'da şehit cumhuriyet savcısı için mevlit okutuldu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 11 yıl önce terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç için mevlit okutuldu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçedeki Merkez Camisinde, şehit Kılıç için mevlit programı düzenlendi.

Programda, Cumhuriyet Savcısı Kılıç ile Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu, dua edildi.

Programa, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, cumhuriyet savcıları, hakimler, adliye personeli, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, 5 Şubat 2012'de alışverişe gittiği sırada çarşı merkezinde terör örgütü PKK tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış ve nakledildiği Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

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