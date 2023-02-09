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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrılı kadınlar depremzedeler için atkı, bere ve patik örüyor

AA

Ağrılı kadınlar depremzedeler için atkı, bere ve patik örüyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da gönüllü kadınlar, kış nedeniyle zor zamanlar geçiren depremzedeler için atkı, bere ve patik örüyor.

Nuh'un Kenti Kadın Kooperatifi üyesi 70 kadın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gönüllü çalışma başlattı.

Atkı, bere ve patik ören kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri deprem bölgesine göndermeye başladı.

Kooperatif Başkanı Aysel Demir, AA muhabirine, depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini ve depremzedeler için her zaman dua ettiklerini söyledi.

- "Yer olmadığı için evlerinden destek veriyorlar"

Ellerinden geldiğince bölgeye gıda ve çeşitli yardımlarda bulunduklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Allah bir daha hiç bir ülkeye bunu göstermesin ve yaşatmasın. Biz de kooperatif olarak 'elimizden ne gelir' diye düşündük. Sağ olsun arkadaşlarımız deprem bölgesindeki çocuklar için patik, atkı, bere, hırkalar ve yelek örmeye başladılar. İhtiyaca göre aynı şekilde devam etmeye çalışacağız. Gerekirse kete ve ekmek pişirerek yardımcı olmaya çalışacağız. 70 bayan arkadaşımız var. Gönüllü olmak isteyenler de var. Yerimiz çok büyük olmadığı için bir kısmı evlerinden destek veriyor. Ürettiğimiz ürünleri her gün yetiştirebildiğimiz kadarıyla deprem bölgesine göndermeye çalışacağız. Dualarımız ve desteklerimiz onlarla. Allah yardımcıları olsun, çok üzgünüz."

Kadınlardan Günsen Emre ise depremzedeler için dua ettiklerini ve ellerinden geldiği kadarıyla yardımları sürdürdüklerini belirtti.

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