Depremzedeler Ağrı'da evlerde misafir ediliyor

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AĞRI (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler, Ağrı'da evlerde misafir ediliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Deprem bölgesindeki illerden kente gelen vatandaşlar, Ağrı Valiliği koordinasyonunda evlere yerleştiriliyor.

Vali Osman Varol'un eşi, Türk Kızılay gönüllüsü Funda Varol, Kızılay gönüllüleriyle evleri ziyaret ederek depremden etkilenenlerle bir araya geliyor.

Kızılay tarafından ailelere psikososyal, ayni ve nakdi destek sağlanıyor.





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