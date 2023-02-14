Ağrılı besicilerden deprem bölgesindeki hayvanlar için ot ve saman yardımı

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AĞRI (AA) - Ağrılı besiciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki hayvanlar için ot ve saman yardımında bulunuyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından kentte, Valilik ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik yardım kampanyası sürüyor.

Köylerdeki besiciler, deprem bölgesindeki illerde yaşayan vatandaşların hayvanları için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ot, saman, yem ve silajlık mısır bağışı yapıyor.

Toplanan yemler tır ve kamyonlarla deprem bölgesine gönderilecek.

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