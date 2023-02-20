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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler Ağrı'da misafir ediliyor

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler Ağrı'da misafir ediliyor

AĞRI (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaşadıkları bölgelerden tahliye edilen bazı afetzedeler Ağrı'da misafir ediliyor.

Deprem bölgesinden kente gelen çok sayıda depremzede ev, otel, apart, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtları ile öğretmenevine yerleştiriliyor.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de kentteki depremzedeleri ziyaret edip "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ağrı'ya gelen depremzedelerin yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve devletin her daim yanlarında olduğunu ifade eden Çelebi, depremin hemen ardından milletvekilleri ile bölgeye gittiklerini belirtti.

Çelebi, şunları kaydetti:

"Bütün ülkemiz gibi Ağrı da tek yürek oldu. Hep birlikte bir ve beraber olarak bu acıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağız. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı insanlarımıza şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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