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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrılı kadınlar depremzedeler için uyku tulumu mesaisinde

AA

Ağrılı kadınlar depremzedeler için uyku tulumu mesaisinde

AĞRI (AA) - Ağrı'da halk eğitim merkezlerindeki kursiyer kadınlar, depremzedeler için günde 500 uyku tulumu dikiyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kentte başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğreticiler ile kursiyerler de depremzedeler için kışlık giysi dikiminin ardından uyku tulumu üretimine başladı.

Kadınların hazırladığı uyku tulumları, yardım tırlarıyla deprem bölgesine gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kursiyerleri ziyaretinde, camia olarak deprem bölgesine yardımlarda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Kursiyerlerin depremzedelerin ısınma ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için çalışma yaptığını belirten Kökrek, şöyle konuştu:

"İnşallah burada ürettiğiniz ürünler, vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yaralarını sarmaya imkan sunar. İl genelinde günlük 500 uyku tulumu üretilip deprem bölgesine sevkiyatı yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız, kardeş şehir olarak Kahramanmaraş'ı tanımladı. Burada ürettiğimiz uyku tulumlarını deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iletiyoruz. Allah bu tür felaketleri bir daha ülkemizde göstermesin. Buradaki usta öğreticilerimiz 7 gün 24 saat görev yapıyor. Hafta içi ve hafta sonu demeden üretim yapıyorlar."

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