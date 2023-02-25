Ağrı’da hassas burunlu "Pars"ın tepki verdiği tüpte uyuşturucu yakalandı

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AĞRI (AA) - Ağrı’da narkotik dedektör köpeği "Pars"ın tepki verdiği İran plakalı tırdaki tüpde 12 kilo 292 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında, takibe aldıkları İran plakalı bir tırı uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği Pars’ın tırdaki mutfak tüpüne tepki vermesi üzerine yapılan aramada, tüp içerisine zulalanmış 12 kilo 292 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

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