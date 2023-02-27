Ağrılı besicilerden deprem bölgesindeki hayvanlar için mısır silajı yardımı

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen besicilerin hayvanları için 9 kamyon mısır silajı gönderildi.

Kentte Valilik ve AFAD koordinesinde deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için yürütülen kampanya devam ediyor.

Doğubayazıt ilçesinde bir süre önce bölgeye tırlarla ot gönderen Sağlıksuyu köyündeki iş adamı Fehmi Konyar ve hayırseverler, bu kez de mısır silajı bağışladı.

Kepçe yardımıyla İl Özel İdaresine ait 9 kamyona yüklenen mısır silajları, yapılan duanın ardından depremzede besicilerin hayvanları için bölgeye gönderildi.

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