Kahramanmaraş'ta depremzede Ecrin'e doğum günü kutlaması

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AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Osman Varol ve Belediye Başkan Savcı Sayan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen depremzede Ecrin Kocakaya'nın doğum gününü kutladı.

Kahramanmaraş'ta koordinatör olan Vali Varol ile Belediye Başkanı Sayan, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner kentindeki Kocakaya'nın doğum günü olduğunu öğrendi.

Varol, Sayan ve Kızılay gönüllüleri, depremzede Kocakaya'yı sevindirmek için sürpriz doğum günü etkinliği hazırladı.

Pastayla Ecrin'in 9. yaşı kutlandı, çevrede bulunan çocuklar da alkışlar eşliğinde 'İyi ki doğdun, mutlu yıllar sana' diyerek arkadaşlarının doğum gününü kutladı.















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