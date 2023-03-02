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Ağrılı esnaf, lokantasının günlük gelirini depremzedeler için Kızılay'a bağışlayacak

AA

Ağrılı esnaf, lokantasının günlük gelirini depremzedeler için Kızılay'a bağışlayacak

AĞRI (AA) - Ağrılı esnaf Selçuk Sabrioğlu lokantasının bugünkü gelirini kentte misafir edilen depremzedeler için Kızılay'a bağışlayacak.

Dörtyol Kavşağında lokantası bulunan Sabrioğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen misafirlere yardımcı olabilmek için Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı'yı ziyaret ederek bir günlük gelirini bağışlamak istediğini bildirdi.

Sabrioğlu, yemek ve içeceklerden sağlanacak geliri depremzedelere ulaştırılması için Kızılay Şubesi'ne teslim edecek.

Selçuk Sabrioğlu, AA muhabirine, bir nebze de olsa depremzedelerin yaralarına merhem olabilmek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Ellerinden geldiğince yardımlarda bulunmaya devam edeceklerini belirten Sabrioğlu, "Bugünkü gelirimizi Kızılay gözetiminde depremzedelere bağışlamak istiyoruz. Bizim günlük ortalama 11 bin ciromuz var. Bugün daha fazla ciro için et miktarını 2 katına çıkardık. Bütün gelirimiz depremzedelere bağışlanacak." diye konuştu.

Kızılay Şube Başkanı Tatlı ise faaliyetin çok iyi ve anlamlı olduğunu kaydetti.

Gelen her siparişin iyiliğe dönüşeceğini ifade eden Tatlı, şunları kaydetti:

"Selçuk ağabey bizi ziyaret ettiğinde 'Kardeşlerimizin acısını nasıl dindirebiliriz ve onlara nasıl destek verebiliriz' demişti. Depremin hissiyatını ve acısını kalbinde o kadar net hissetmişti ki 'Biz elimizden geleni yapmak istiyoruz' demişti. Burada işletmemizin elde edeceği gelirin ötesinde bu niyet, kardeşlik, dayanışma ve hissiyat bizi mutlu ediyor. Bu birlik ve beraberlik var olduğu sürece emin olun biz bu acıların ve afetin çok kısa sürede üstesinden geleceğiz."


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