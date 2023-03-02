Ağrı'da ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AĞRI (AA) - Ağrı’da ehliyet sınavına giren bir kişi, kopya çekmek için vücuduna gizlediği elektronik düzenekle yakalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavlarının yapıldığı E-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına giren bir kişinin durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi.

Polislerce bu kişi üzerinde yapılan incelemede, kulağında ve kıyafetlerinin altında kopya çekmek için özel hazırlanmış düzenek bulundu.

​​​​​​​Zanlı hakkında "Sınav Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.