Ağrı'da 136 düzensiz göçmen uçakla Afganistan'a gönderildi

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AĞRI (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.

Ağrı ve Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlükleri koordinesinde Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, minibüslerle Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Burada jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek havalimanına alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından uçakla Afganistan'a gönderildi.



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