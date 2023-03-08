Ağrı Barosu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı

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AĞRI (AA) - Ağrı Barosu, kadın avukatların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Baroda düzenlenen programda, Baro Başkanı Serdar Günakın, kadın avukatlara karanfil verdi.



Baronun Kadın Hakları Merkezi adına açıklama yapan avukat Merve Sönmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün cinsiyetçi nedenlerle ekonomik ve her türlü şiddette maruz kalan kadınların direniş günü olduğunu söyledi.

Her zaman kadın emeğinin yanında olacaklarını ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Ağrı Barosu olarak bizler kadınların, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, politik ve ekonomik sorunlarının giderilmesi, cinsiyet ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, saygın yaşam ve insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması için verilen mücadelenin simgesi olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, kadının emeği ve katkısı olmadan hiçbir ülkenin sağlıklı bir şekilde gelişmesinin, kalkınmasının, demokratikleşmesinin mümkün olmadığını ifade ediyoruz."

































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