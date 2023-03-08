Ağrı'da Kızılay Butik Mağazası kapılarını depremzedelere açtı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzedelerin kıyafet ihtiyacı Kızılay Butik Mağazası'ndan karşılanıyor.

Depremlerin ardından Valilik ve AFAD koordinesinde depremzedelere yönelik yardım çalışmaları sürüyor.

İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımların yapıldığı yaşam merkezindeki Kızılay Butik Mağazası, kapılarını depremzedelere açtı.

Hayırseverlerin desteğiyle burada depremzede aileler ve çocuklarına ücretsiz kıyafet yardımı yapılıyor.

Ayrıca çocuklara ikramlar yapılıp oyuncaklar da hediye ediliyor.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, depremzede aileleri minibüsle butik mağazaya getirip istedikleri kıyafetleri ücretsiz almalarına destek olduklarını söyledi.

Ailelere çeşitli yardımlarda da bulunmaya devam ettiklerini belirten Tatlı, şöyle konuştu:

"İlimizde bulunan depremzede sayısı 3 bini geçti. Biz 1000'in üzerinde kişiye butik mağazamızda kıyafet hediye ettik. Aileler rahat bir şekilde kıyafet beğensin diye sırayla buraya getiriyoruz. Kıyafetlerin tamamını ücretsiz veriyoruz. Bu kıyafetler bağışçılarımız ve mağazalarımızın hediye ettiği ürünlerdir. Şükürler olsun çok yoğun şekilde kıyafetler geliyor. Burası boşaldıkça biz kıyafet takviye ediyoruz. İhtiyacı olan kıyafetlerinin tamamını karşılıyoruz."

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