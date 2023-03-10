Ağrı'da elektrik direğinden kablo çalarken yakalanan hırsız tutuklandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde elektrik direğinden kablo çalarken suçüstü yakalanan ve hırsızlık suçlarından aranan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Doğubayazıt İlçesinde elektrik direklerinden söktüğü kabloları motosikletiyle çalan H.S. süçüstü yakaladı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız silah ile 4 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Yapılan kimlik kontrolünde zanlının çok sayıda hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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