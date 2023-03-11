Ağrı'da polis, şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrenci ve vatandaşların güvenliği için okul çıkışlarında, parklar ve Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok noktada, şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Suça karışmış ve aranan şahıslara yönelik internet kafeler ile metruk binalar da denetim kapsamına alındı.

İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın'ın da katıldığı uygulamalarda, birçok hırsızlık suçundan aranan İ.Y yakalandı. Ailesi tarafından kayıp olduğu bildirilen M.K. ise ailesine teslim edildi.

Yapılan uygulamalarda çok sayıda yoklama kaçağı kişiye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek uygulamaları onların huzur ve güveni için yaptıklarını söyledi.

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