Ağrı'da misafir edilen depremzede çocuklar sportif etkinliklerle moral buluyor

AĞRI (AA) - Ağrı'da misafir edilen depremzede ailelerin çocukları, İbrahim Çeçen Üniversitesince açılan sportif kurslara katılarak basketbol ve yüzme öğreniyor.

İbrahim Çeçen Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve kentte misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarının zaman geçirebilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda çocukların tercihi üzerine ilk etapta yüzme, basketbol ve futbol kursları açıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi ve diğer bölümlerdeki öğretim görevlilerince Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda çocuklara yüzme ve spor salonunda da basketbol öğretiliyor.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş, AA muhabirine, Hataylı olduğunu ve depremlerde yakınlarını kaybettiğini söyledi.

Depremzede çocukların tamamına kurs verdiklerini belirten Karataş, "Deprem olduktan sonraki en büyük sorun psikolojik olarak o travmaların halen yaşanmasıdır. Bu travmalardan uzak tutmak, bir nebze olsun çocuklarımızı oradan uzaklaştırıp farklı bir ortama sokarak onların psikolojik olarak daha rahat olmalarını sağlayacağını düşünerek bu tip aktiviteleri yaptırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Birçok çocuğun ilk defa yüzme ve basketbolu burada öğrendiğini anlatan Karataş, şunları kaydetti:

"Kendilerinin mutlu olabileceği insanlarla karşılaşmaları onlara farklı bir ayrıcalık kattığını düşünüyorum. Farklı bir ile gelmişsiniz size tüm imkanlarını açan bir üniversite var. Ağrı halkı da bu konuyla alakalı gerçekten çok yüksek duyarlılık gösterdi. Çocuklar çok mutlular çünkü spor yapıyorlar. Ben de depremde bir yeğenim ve yengemi kaybettim. Keşke yeğenlerim de burada olsa diye düşünmüştüm fakat gelebilenleri burada karşılayıp spor yaptırmaya çalışıyoruz. Ben de depremin 44. saatinde Hatay'a gitmiştim. Gerçekten de bir yıkım ve yok oluştu. Devletimiz sağ olsun, milletimiz var olsun. Biz birlikte aşacağımızı düşünüyorum."

Hataylı 14 yaşındaki depremzede Cumali Yiğit Nacak ise spor yaparak zaman geçirdiklerini söyledi. Nacak, "Üniversitenin sosyal imkanlarından yararlanıyoruz. Buraya ısındım, sevdim. Daha önce hayatımda hiç kar görmemiştim. Buraya gelirken yolda durduğumuzda kar gördüm. Karı gördüğümde bayağı sevindim." dedi.

Ceren Nacak da unuttuğu yüzmeyi burada yeniden öğrendiğini aktardı.

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