Ağrı'da misafir edilen depremzede kadının tekerlekli sandalye ihtiyacı giderildi

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AĞRI (AA) - Ağrı'da misafir edilen ve yürümekte güçlük çeken 80 yaşındaki depremzede kadına, hayırsever bir vatandaş tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve Ağrı'da yurtlar ile evlerde misafir edilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları gideriliyor.

Depremlerden etkilenen Osmaniye'den gelen ve ailesiyle kentteki Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen 80 yaşındaki Fatma Var, yürüme zorluğu çekmesi nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü personeline tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in girişimiyle hayırsever bir vatandaş tarafından tekerlekli sandalye alındı.

Yurtta Var'ı ziyaret eden Kökrek, yaşlı kadına tekerlekli sandalye ve çeşitli hediyeler verdi.

Kökrek, gazetecilere, Vali Osman Varol'un talimatıyla depremzedelerin ihtiyaçlarını not ederek yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ayrıca Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda öğrencilerimizin tüm kırtasiye malzemelerini karşıladık ve karşılamaya devam ediyoruz." dedi.

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