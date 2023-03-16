Ağrı'da depremzede öğrencilere yönelik moral etkinlikleri düzenleniyor

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AĞRI (AA) - Ağrı'da misafir edilen ve okullarda eğitimlerini sürdüren depremzede öğrenciler, sinemada film izleyip müzik dinletisi ve etkinliklerle moral buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzede öğrencilere yönelik etkinlikler kapsamında çocukların hem normale dönebilmeleri hem de depremin etkisinden kurtarılarak keyifli vakit geçirmelerini sağlamak adına "Yanındayım Projesi" hayata geçirildi.

Minibüslerle okullardan alınan öğrenciler, ilk olarak sinema salonunda film izleyip ardından 15 Nisan İlkokulu'nda gerçekleşen tiyatro gösterisine katıldı.

Daha sonra Araştırma Geliştirme Merkezine getirilen öğrenciler, müzik dinletisine katılıp zaman zaman şarkılara eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) kodlama, resim, deney, seramik, ahşap, müzik, rehberlik ile akıl zeka oyunları atölyelerinde çeşitli etkinlikler yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte misafir edilen depremzede vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Misafir depremzede öğrencileri tespit edip okullara nakillerini gerçekleştirdiklerini belirten Kökrek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin, öğretmenler ve okullarıyla buluşmalarını sağladık. Bu süreçte öğrencilerimiz ve ailelerinin tüm ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösterdik. Öğrencilerimizin kırtasiye, giyim kuşam, çanta ve kaynak kitap gibi ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ve gönderilen ödeneklerle karşılandı. Öğrencilerimize rehberlik amaçlı hem derslerde fayda sağlamaları hem de sosyal becerileri kazanma adına çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. 8 atölye kurarak 539 öğrencimize buralarda etkinlik gerçekleştirildi."

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