Ağrı'da sıvı metamfetamin ele geçirilen tırın 2 şoförü tutuklandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da, İran plakalı tırda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

​​​​​​​İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan İran uyruklu G.J ve M.R, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerince takibe alınan ve Ağrı-Erzurum kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan tırda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmişti.

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