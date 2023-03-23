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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenler depremzede öğrenciler için akşamları ve hafta sonları gönüllü mesaide

AA

Öğretmenler depremzede öğrenciler için akşamları ve hafta sonları gönüllü mesaide

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ/FIRAT ATMACA - Ağrı'da öğretmenler, aileleriyle kentte misafir edilen depremzede öğrenciler için akşamları ve hafta sonları gönüllü mesai yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen aileler, çocuklarıyla kentte kendileri için tahsis edilen yurt, misafirhane, ev ve apartlarda kalarak afetin izlerini unutmaya çalışıyor.

Valilik öncülüğünde her türlü ihtiyaçları karşılanan depremzede ailelerin çocukları da kentte nakledildikleri okullarda eğitimlerine devam ediyor.

Depremzede çocukların eğitimlerini en iyi şekilde sürdürmesi için İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampüsü'ndeki Nezahat Çeçen Öğrenci Yurdu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce eğitim sınıfları oluşturuldu.

Kentte görev yapan öğretmenler, gönüllü olarak akşamları ve hafta sonları bu sınıflarda öğrencilere zorlandıkları konuları anlatıyor, onların yapamadıkları soruları çözmelerine yardımcı oluyor.

Gönüllü öğretmenler, okul öncesi eğitimi alan çocuklarla da oyunlar oynayıp, etkinlikler yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AA muhabirine, birçok branştaki gönüllü öğretmenlerin her alanda öğrencilere yardımcı olduğunu söyledi.

Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin kırtasiye ile giyim ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Kökrek, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz akşamları 2 saat öğrencilerle bir araya geliyor hem ödevlerini yaptırıyor hem de sınavlara hazırlık çalışmalarına yardımcı oluyor. Öğrencilerin heyecanı çok hoşumuza gitti. Öğretmenlerimiz de gönüllü olarak öğrencilerin eğitim eksikliğini gideriyor. Bu süreci nitelikli ve kaliteli şekilde tamamlayacağız. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin hem kaynak hem de eğitim anlamda birtakım eksiklikleri vardı. Bu eksikliklerin tamamını gidermiş olduk. Bundan sonra da çıkacak eksiklikler valiliğimiz koordinesinde giderilmiş olacak."

- Eğitim desteği karne gününe kadar devam edecek

Kökrek, öğretmenlerce verilen eğitimlerin karneler verilinceye kadar devam edeceğini belirtti.

İngilizce öğretmeni Hilal Dedeoğlu ise öğrencilere ödevlerini yaparken yardımcı olduğunu anlatarak, "Öğrencilerin güzel vakit geçirmelerini de sağlıyoruz. Çocuklarla iletişimimiz çok iyi. Bize çok alıştılar, bizi çok sevdiler. Biz de onları çok sevdik. Birbirimize çok ısındık. Birbirimizi her gördüğümüzde mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Efe Konmaz öğretmenlerinin desteğiyle zorlandıkları soruları çözdüklerini, konuları daha iyi anladıklarını söyledi.


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