Ağrı'da kombi hırsızlığı güvenlik kamerasında

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AĞRI (AA) - Ağrı'da bir iş yerinden kombi çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Fırat Mahallesi'nde bir iş yerinin kapısı kırılarak 2 kombi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki 22 işyeri ve binanın güvenlik kameralarının 186 saatlik görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık zanlılarının İ.Y, B.C. ve M.Y. olduğunu belirledi.

Ekipler, yapılan çalışma sonucu İ.Y. ile M.Y'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. farklı bir suçtan tutuklandı, İ.Y. ise serbest bırakıldı.

Hırsızlık zanlısı B.C'nin yakalanmasına yönelik ekiplerin çalışması devam ediyor.



İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde zanlıların kombileri sökerek götürmeleri görülüyor.

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