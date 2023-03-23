Ağrı'da kombi hırsızlığı güvenlik kamerasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da kombi hırsızlığı güvenlik kamerasında

AA

Ağrı'da kombi hırsızlığı güvenlik kamerasında

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir iş yerinden kombi çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Fırat Mahallesi'nde bir iş yerinin kapısı kırılarak 2 kombi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki 22 işyeri ve binanın güvenlik kameralarının 186 saatlik görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık zanlılarının İ.Y, B.C. ve M.Y. olduğunu belirledi.

Ekipler, yapılan çalışma sonucu İ.Y. ile M.Y'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. farklı bir suçtan tutuklandı, İ.Y. ise serbest bırakıldı.

Hırsızlık zanlısı B.C'nin yakalanmasına yönelik ekiplerin çalışması devam ediyor.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde zanlıların kombileri sökerek götürmeleri görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı
YEREL HABERLER Ağrı'da baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı
Kombi hırsızları, 186 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Kombi hırsızları, 186 saatlik kamera görüntüsü ...
Öğretmenler depremzede öğrenciler için akşamları ve hafta sonları gönüllü mesaide
YEREL HABERLER Öğretmenler depremzede öğrenciler için akşamları ve ...
Savcı Sayan, AK Parti Ağrı Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yaptı
YEREL HABERLER Savcı Sayan, AK Parti Ağrı Milletvekilliği için aday ...
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı
YEREL HABERLER Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AK Parti'den ...
Ağrı'da narkotik köpekleriyle uyuşturucu denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı'da narkotik köpekleriyle uyuşturucu denetimi ...
Patnos'ta nevruz kutlaması
YEREL HABERLER Patnos'ta nevruz kutlaması
Ağrılı naht sanatı ustası atıl ahşapları nakış gibi işliyor
YEREL HABERLER Ağrılı naht sanatı ustası atıl ahşapları nakış gibi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.