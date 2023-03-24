Ağrı'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı tutuklandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi ve suça karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda mart ayında yapılan çalışmalarda, hırsızlık yaptıkları ileri sürülen ve çeşitli suçlardan kayıtları bulunan M.Y, A.Ş, K.T, M.Y, B.U, G.Y, Ö.K, A.Ö ile Ö.K yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zanlıların hırsızlık olayları iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, kentteki hırsızlık olaylarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65 oranında azaldığı bildirildi.