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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Belediye Başkanlığına Metin Karadoğan seçildi

AA

Ağrı Belediye Başkanlığına Metin Karadoğan seçildi

AĞRI (AA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinden sonra belediye başkanlığına Metin Karadoğan seçildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sayan'ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinden sonra belediyede yapılan toplantıda, 31 belediye meclis üyesinden 29'u seçime katıldı.

Belediye meclis üyesi Karadoğan, AK Partili 20 üyenin oyunu alarak belediye başkanı seçildi.

Seçimin ardından Sayan ile 25 ve 26'ncı dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ve AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz, Karadoğan'ı tebrik etti.


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