Ağrı'da Kütüphane Haftası etkinliklerle kutlanıyor

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AĞRI (AA) - Ağrı'da, 59. Kütüphane Haftası il genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 'Kütüphaneler İyileştirir' temasıyla kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında, yıl boyunca en çok kitap alan okuyucular ile resim, şiir, ayraç ve kompozisyon gibi yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendiriliyor.

Dramaların da gerçekleştirildiği kütüphanelerde sınav stresi, deprem yönetimi, afet bilinci gibi konularda uzmanlar tarafından yapılacak söyleşilerin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, amaçlarının, Ağrı'daki kütüphanelerin toplumda daha fazla farkındalık yaratması ve insanların okuma alışkanlığı kazanmalarının teşvik edilmesi olduğunu belirtti.



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