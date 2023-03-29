Ağrı'da fırtına nedeniyle iş merkezindeki tabelalar çevreye savruldu

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AĞRI (AA) - Ağrı'da fırtına nedeniyle iş merkezindeki tabelalar etrafa savruldu, bir iş yerinin camları kırıldı.

Kentte gün boyu yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Leylek Pınar Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin dış cephesindeki tabelalar, fırtınanın etkisiyle çevreye savruldu.

Etrafa düşen tabelalar ile demir parçalarının çarptığı bir fırının camları kırıldı.

Fırın çalışanı Mehmet Akdal, AA muhabirine, fırtınanın şiddetli olduğunu söyleyerek, "Karşıdaki binanın demirleri fırının camından içeri giriyordu. Eğer camın yanında fındık kabukları ve tahtalar olmasaydı, fırının içinde daha büyük bir kazaya yol açabilirdi. Camlar yerle bir oldu." diye konuştu.

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