Ağrı'da kablo hırsızlığı yaparken güvenlik kamerasına yakalanan zanlıya gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AĞRI (AA) - Ağrı'da kablo hırsızlığı yapan şüpheli, polisin 144 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alpaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde bulunan çuvala konulan topraklama kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı.



Çalışmada, olayın gerçekleştiği yer ve çevresindeki iş yeri, bina ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ait 144 saatlik görüntü incelendi.

Görüntülerde hırsızlık olayını yaptığı belirlenen Ü.T, polislerce gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan 20 kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı da iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.