Ağrı'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar, öğleden sonra yerini tipiye bıraktı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı-İran ile Ağrı-Van kara yollarında ulaşım aksadı. Tırlar ve bazı araçlar yolda kaldı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle söz konusu güzergahlarda karla mücadele çalışması yürüttü.

Polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde tedbir aldı.





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