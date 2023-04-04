GÜNCELLEME - Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekiplerince yapılan operasyonda, 4 kişinin üzerinde 1500 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız silah ve bu silaha ait 7 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı, birine yurt dışı yasağı konulmak üzere 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.