GÜNCELLEME - Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekiplerince yapılan operasyonda, 4 kişinin üzerinde 1500 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız silah ve bu silaha ait 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı, birine yurt dışı yasağı konulmak üzere 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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