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Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

AA

Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarına yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin adreslerine 257 personelden oluşan 70 ekip ve 2 dron ile hava destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 zanlıyı gözaltına alan ekipler, 3 kişinin yakalanması için çalışmasına devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların sorgusu devam ediyor.

Zanlıların adreslerinde, uyuşturucu maddeleri, tabanca, fişek ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Dosya kapsamında ara yakalamalarda 3 zanlının soruşturma aşamasında tutuklandığı belirtildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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