Ağrı’da 138 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

AĞRI (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonundaki sınır dışı operasyonları 2023 yılında hız kesmeden devam ediyor.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezinde kalan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, minibüslere bindirilerek Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.
Jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan salona alınan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından uçağa alınarak Afganistan’a gönderildi.